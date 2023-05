Il parroco rivela ai fedeli | ' Ho subito abusi in seminario ma quando l' ho denunciato al vescovo'

Al suo ritorno la sua diocesi lo ha promossodi una parrocchia balneare, dove ogni anno transitano migliaia di bambini'. ' La mia non è una battaglia contro la Chiesa. Amo la Chiesa - scrive ...Al suo ritorno la sua diocesi lo ha promossodi una parrocchia balneare, dove ogni anno transitano migliaia di bambini". "La mia non è una battaglia contro la Chiesa. Amo la Chiesa - scrive ......benedirà inoltre la nuova statua del beato Novarese realizzata in Perù su indicazione del... creando un valore enorme di coesione e assistenza sociale che, ancora oggi,una visione all'...

Il parroco rivela: “Per anni ho subito violenze da un sacerdote”. L’arcivescovo: “Ci sarà un nuovo processo” LinkOristano

Un sacerdote, padre Paolo Contini, ha rivelato ai fedeli della comunità cristiana di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, in provincia di Oristano, di aver subito abusi sessuali quando frequentava il semin ...