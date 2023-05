Il Monza stende per 2-0 un Napoli già in vacanza

(Di domenica 14 maggio 2023) Ilinizialmente rimaneggiato cade in casa delcon i gol di Dani Mota e Andrea Petagna . Ilsi presenta subito come squadra più motivata e affamata, e con questa vittoria resta aggrappato all'ottavo, con Fiorentina e Torino. Sin dai primi minuti di gioco all'U-Power Stadium si capisce subito che i brianzoli hanno voglia di ben figurare contro i campioni d'Italia e infatti al 18' è proprio la squadra di Raffaele Palladino a passare in vantaggio. Nicolò Rovella ruba palla con una singolare "scivolata di testa", poi Carlos Augusto la porta verso l'area e la serve a Manuel Pessina: assist del capitano e gol di Mota. Gli Azzurri cercano la reazione: Kvaratskhelia entra in campo all'intervallo, ma al 54' a segnare è ancora il. Questa volta il portoghese impegna Pierluigi Gollini e sulla ribattuta ...

Il match falsato del turno, in ogni caso, è un altro: Torino -. Mancano infatti due penalty a favore dei granata. Al 35' della ripresa Marlon sfiora il pallone e poiKaramoh in area. Al ...Prendiamo Torino -. A tre minuti dalla fine, c'è un rigore solare per i granata: Ricci è lanciato in solitudine verso la porta di Di Gregorio, Rovella è in ritardo e lo. L'arbitro è ...Mauro Forte sprigiona un violento gancio sinistro cheil co - sfidante Francesco Grandelli ... che il 20 a maggio adifenderà il titolo contro il britannico Essomba. Altri titoli Una ...

Il Monza stende il Napoli, la Fiorentina batte l'Udinese: Torino agganciato Tuttosport

Il Monza riesce ad imporsi grazie ai sigilli di Dany Mota e di Petagna: stop del Napoli. Il sigillo di Castrovilli regala tre punti alla Fiorentina ...Gli ospiti cercano la reazione e Khvicha Kvaratskhelia entra in campo all'intervallo, ma al 54' a segnare è ancora il Monza. Questa volta il portoghese impegna Pierluigi Gollini e sulla ribattuta ...