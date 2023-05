Il Monza rende omaggio al Napoli all’ingresso in campo

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn corridoio biancorosso per l’ingresso indei neo campioni d’Italia. Questo ciò che è avvenuto allo U-Power Stadium, con i giocatori dela fare da corridoio per l’uscita dagli spogliatoi dei giocatori di Spalletti, alla prima trasferta da vincitori del campionato. I giocatori delhanno applaudito i giocatori del, seguiti da Luciano Spalletti, Che ha dato il “cinque” ai giocatori del, soffermandosi poi ad abbracciare l’ex napoletano Petagna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Napoli - Luciano Spalletti siprotagonista di un fantastico gesto prima diNapoli . L'allenatore ha preso un bambino ( Daniele , ndr) che fuori lo stadio smaniava perché grande tifoso del Napoli e voleva salutare tutti.Lonoto Palazzo Chigi in una nota. 'Hanno parlato degli scenari futuri' La premier Giorgia ... parlamentare in 7 legislature, imprenditore, patron deldopo l'epopea rossonera: è nato il 29 ...2023 - 05 - 14 15:15:52 Ilomaggio agli azzurri Un corridoio biancorosso per l'ingresso in campo dei neo campioni d'Italia. Questo ciò che è avvenuto allo U - Power Stadium, con i giocatori dela fare da ...

Anche il Monza rende omaggio ai campioni d'Italia: pasillo de honor all'ingresso del Napoli Tutto Napoli

Anche Concorezzo si tinge di biancorosso: è in arrivo in paese un Monza club. Tra i promotori dell'iniziativa il sindaco Mauro Capitanio, tifosissimo della società calcistica brianzola. Oggi, sabato 1 ...Il tecnico toscano neocampione d'Italia con il Napoli, dopo al cena di ieri sera con il presidente De Laurentiis, rassicura chi lo vedeva già lontano dalla ...