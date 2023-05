Il Monza batte il Napoli campione d' Italia

(Di domenica 14 maggio 2023) Il club di Berlusconi e Galliani si prende il nono posto in classifica. A decidere la sfida Dany Mota e il grande ex Petagna

Il tabellino di- Napoli 2 - 0 18' Mota, 54' Petagna(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna. All.: ...L'Interil Sassuolo per 4 - 2 con doppietta di Lukaku, gol di Lautaro e autorete di Tressoldi;... Campione d'Italia farà visita al. Alle 18 la a Roma andra a caccia di punti preziosi in ...Finisce 0 - 3 all'Arena di, verdetto rinviato a Gara 5. Le parole di Marco Gaspari nel post partita: 'Credo che la partita di oggi abbia messo in evidenza l'impresa che stiamo facendo. ...

Un super Monza batte 2-0 il Napoli Campione d'Italia - Associazione ... AC Monza

All’U-Power Stadium di Monza è arrivata la quarta sconfitta stagionale del Napoli. Gli azzurri, già campioni di Italia, si arrendono infatti 2-0 al Monza di Raffaele Palladino sotto i colpi di Dany Mo ...Si sono appena concluse le due sfide di Serie A in programma alle 15.00. Il Monza ha battuto il Napoli già campione d'Italia: al 18' la squadra di Palladino s'è portata ...