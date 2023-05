Il Monza batte i Campioni d’Italia con i gol di Mota  e Petagna | finisce 2-0  I punti del Napoli-Lo speciale

Il tabellino di- Napoli 2 - 0 18' Mota, 54' Petagna(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna. All.: ...L'Interil Sassuolo per 4 - 2 con doppietta di Lukaku, gol di Lautaro e autorete di Tressoldi;... Campione d'Italia farà visita al. Alle 18 la a Roma andra a caccia di punti preziosi in ...Finisce 0 - 3 all'Arena di, verdetto rinviato a Gara 5. Le parole di Marco Gaspari nel post partita: 'Credo che la partita di oggi abbia messo in evidenza l'impresa che stiamo facendo. ...

Un super Monza batte 2-0 il Napoli Campione d'Italia - Associazione ... AC Monza

Terminano 2-0, con successo della squadra di casa, entrambe le gare del trentacinquesimo turno di Serie A in programma alle 15 di domenica 14 maggio: per il Monza arriva una vittoria di prestigio ...(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Monza batte Napoli 2-0 in un match della 35/a giornata del campionato di Serie A. A segno Mota (18') e Petagna (54'). Nell'altro match in contemporanea tra Fiorentina e Udinese ...