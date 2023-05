Il Milan e Pioli a confronto con gli ultrà dopo il ko con lo Spezia

Al termine della partita con lo Spezia, ile Stefanosi sono presentati al cospetto dei tifosi: a parlare il capo della Curva Sud Milano, ...La Lazio, il giorno dopo, ha guadagnato un punto sue Atalanta: ora ne bastano 5, negli ultimi 270 minuti, per garantirsi il quarto posto. Un eventuale arrivo ex aequo cone Mourinho a ...... rifiutando di diventare un sottoposto del direttore sportivo Mirabelli chiosava così: Dov'era Maldini mentre il nuovosi contraeva nella più triste delle genuflessioni Quandova in tv a ...

Milan, Pioli adesso è spalle al muro: “Umiliante, senza attributi” CalcioMercato.it

Mercato Milan, in arrivo un rinforzo per il centrocampo Come detto, per il Milan non è certamente un momento entusiasmante. La stagione della squadra di Stefano Pioli, al netto dello straordinario ...Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...