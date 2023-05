Il giudice meschino | tutto quello che c’è da sapere sul film tv con Luca Zingaretti

(Di domenica 14 maggio 2023) Il: trama, cast, quante puntate e streaming delQuesta sera, domenica 14 maggio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica Iltv tratto dall’omonimo romanzo di Mimmo Gangemi, già trasmesso sulla principale rete Rai nel 2014 e nel 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Alberto Lenzi, pubblico ministero di Reggio Calabria, è un uomo separato e con un figlio, Enrico. Marina, maresciallo dei Carabinieri, ha una storia con Lenzi. Quando il magistrato Giorgio Maremmi, amico e collega di Lenzi, rimane ucciso in un agguato da parte di due sicari, ilsi sveglia dal torpore che lo aveva colpito nell’ultimo periodo e si mette al lavoro per trovare il colpevole dell’omicidio. Poco prima di ...

Credits photo: @RAI Torna in onda Ilin tv , la miniserie in due puntate con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri tratta dal romanzo di Mimmo Gangemi. Trasmessa per la prima volta il 3 e il 4 marzo 2014 su Rai1, ...FILM Su Rai Uno dalle 21.25 Il. La storia di Alberto Lenzi, Pubblico Ministero di Reggio Calabria cinico, indolente e disilluso che, sconvolto dall'uccisione in un agguato di un ...... si è masso in scena il volto di un uomo qualunque che prima di essere 'IlPaolo Borsellino'... Un cancro, subdolo, viziato, pronto a colpire quando meno te lo aspetti. Questo, figure ...

Il Giudice Meschino in replica su Rai 1: trama, cast, dov’è stato girato e come vederlo Tvblog

Il giudice meschino streaming e diretta tv: dove vedere o rivedere il film in onda stasera, domenica 14 maggio 2023, alle ore 21,30 ...Il giudice meschino: trama, cast, quante puntate e streaming del film tv in onda stasera, domenica 14 maggio 2023, alle ore 21,30 ...