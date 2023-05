Il gesto del Papa con Meloni | smacco a Schlein | Pd in rivolta contro la segretaria

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) Non è passata inosservata la grande sintonia traFrancesco e Giorgia. Entrambi ospiti d'eccezione agli Stati generali della natalità, Pontefice e premier sono più vicini che mai. Lo dimostrerebbe per Marcello Sorgi il lungo applauso del Pontefice al termine dell'intervento del presidente del Consiglio. "Non capita tutti i giorni", sottolinea la firma della Stampa. Così come non capita tutti i giorni che il capo della Santa Sede, nonostante gli acciacchi che lo colpiscono da lungo tempo, attenda il premier in piedi, pronto per stringergli la mano. "Chissà - si domanda - cosa avrebbero pensato i vecchi leader democristiani, per tanti anni attenti a dispiegare il loro impegno nello stretto corridoio che intercorre tra il collateralismo e il rischio di integralismo, di fronte a una scena del genere. Frutto, ovviamente, anche della ...