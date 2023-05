Il fantasma del terremoto passato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 maggio 2023) E’ notte fonda, la Turchia dorme. Dalle viscere della terra arriva prima un boato, poi il terrore. La terra trema, le persone si svegliano in preda al panico e iniziano a correre. Si riversano in strada, prima che le loro case li uccidano crollando. Di quelle case, di quei quartieri, ora non rimane che un cumulo di macerie e una nuvola di polvere nell’aria. Un, migliaia di morti, centinaia di migliaia di sfollati. I soccorsi sono lenti, la capitale è lontana, il governo non è in grado di organizzare la macchina degli aiuti. Né il presidente, né il primo ministro, nell’immediatezza del disastro, sentono il dovere di andare a portare ai propri compatrioti la vicinanza delle istituzioni. Un politico caduto in disgrazia capisce che quelè un terribile dono di Allah per la sua carriera, e non esita ad usarlo per attaccare il governo ...