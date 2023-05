Il doodle di Google per la festa della Mamma 2023 | ecco cosa significa

Il motore di ricercacelebra anche quest'anno una delle ricorrenze più sentite: uncolorato caratterizza oggi, domenica 14 maggio 2023, la home page nel giorno della Festa della Mamma . Le immagini proposte ...VEDI ANCHEdedica una Audre Lorde: chi era la poetessa che si batteva contro razzismo e omofobiaOggi, domenica 7 maggio,dedica il suoa Johannes Brahms, compositore, pianista e direttore d'orchestra tedesco del periodo tardo - romantico per celebrarne il 190° anniversario della sua nascita. E, come spesso ...

Mother’s Day is celebrated every year on the second Sunday of May. This year, it falls on May 14. The day honours the remarkable women in our lives who extend their unwavering support and shape us ...Mother's Day is a special occasion celebrated worldwide to honour and appreciate mothers. On the occasion, Google Doodle shared some adorable animal photos of moms over the years to commemorate the ...