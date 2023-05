Il confronto tra il Milan e gli ultras non è accettabile

Leggi su panorama

(Di domenica 14 maggio 2023) La passerella di giocatori e staff delsotto la curva degliper ricevere la ramanzina (incitamento) dopo la sconfitta di La Spezia può sorprendere solo gli ingenui. Per immagine - calciatori con lo sguardo perso nel vuoto davanti al ras che arringa, allenatore che annuisce - rappresenta un clamoroso autogol per il calcio italiano, ma purtroppo non è l'unico caso e non sarà l'ultimo visto che le gogne sono un'abitudine e nemmeno le norme della Figc hanno sradicato l'abitudine. E' vero, si può come ha dimostrato il giudice sportivo della Serie C squalificando capitano e dirigenti del Piacenza con un atto rimasto senza seguito. La Procura federale ha acceso i fari su quanto accaduto al Picco ma potrà intervenire solo in presenza di minacce o atti intimidatori che sono stati prontamente negati da tutti: dunque, finirà nel nulla come tutti i ...