Il cagnolino randagio che ha commosso il mondo | Chiedeva cibo ai passanti | finché non ha incontrato un poliziotto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 14 maggio 2023) Un cucciolo di razza mista, costretto a vagare per le strade di Los Angeles dopo essere stato abbandonato dai suoi padroni, ha trovato una seconda possibilità grazie alla gentilezza di unsensibile. Stuart, questo il suo nome, ha guardato negli occhi l'agente e gli ha chiesto aiuto in modo così toccante da spingere l'uomo a contattare una fondatrice di un rifugio per animali. Grazie al suo intervento, Stuart ha trovato una nuova casa e una nuova famiglia. Scopri di più sulla storia commovente di questoe sulla sua fortuna nel nuovo articolo. Di cosa parliamo in questo articolo...abbandonato a Los Angeles Stuart chiede aiuto a unIllo porta dalla fondatrice di un rifugio per animali Stuart viene adottato da Lia Engs Stuart è ora felice con la ...