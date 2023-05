Il Barcellona è campione di Spagna per la 27ª volta | inizia la festa | poi il panico in campo | FOTO e VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 14 maggio 2023) Ilvince matematicamente la Liga spagnola, il club blaugrana si è laureatoper la 27ªnella sua storia. La squadra di Xavi è stata protagonista di una stagione di altissimo livello, in 34 partite ha collezionato 85 punti frutto di 27 vittorie, 4 pareggi e appena tre sconfitte. Il punto di forza della squadra è stato assolutamente la difesa, con appena 13 gol subito è per distacco il miglior reparto del campionato. La partita suldell’Espanyol si è conclusa sul netto risultato di 2-4. Partenza sprint delche si porta in vantaggio di 4 gol con la doppietta di Lewandowski e Balde. Nel secondo tempo la marcatura di Kounde, nel finale i due gol dell’Espanyol con Puado e Joselu. Al fischio finale è partita ladel, ...