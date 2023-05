Hockey prato | Serie A Elite femminile 2023 | risultati della nona giornata Butterfly è la prima finalista

(Di domenica 14 maggio 2023) Arrivano i primi responsi nelladisu. IlRoma, con un turno d’anticipo, ha infatti staccato il pass per le Finali scudetto che si disputeranno il prossimo 10 e 11 giugno dopo aver vinto nettamente la sfida contro Lorenzoni per 5-1. Ma alla gioia del teamCapitale si è contrapposta a distanza la situazione non facile in casa Torino che, uscendo sconfitta dalla partita cruciale contro Ferrini per 3-5, è rimasta ancorata al penultimo posto, dunque in zona retrocessione, a due distanze dalla Lorenzoni, attualmente terz’ultima. Da segnalare poi il 4-1 secco di Amsicora su Argentia. Nell’ultimo turno si fideranno Argentia-Torino, Lorenzoni-Amsicora e Ferrini-...

Da dimenticare la terza giornata di ritorno della A Elite di hockey su pista, per l' HC Bra . Oggi pomeriggio in provincia di Ferrara, i gialloneri sono stati battuti (a sorpresa) per 2 - 1 dall'ex fanalino di coda Bondeno . Timbro ospite con il capitano Bhana.

Grosseto: Cala domenica alle 18, alla pista Mario Parri di via Mercurio, il sipario sulla stagione di serie B. Il Carrefour Alice Grosseto, ultimo in classifica insieme alla Focacceria Orlando di Fort ...Ultimo match di campionato di serie B per l’Hockey Prato già proiettato con la mente ai playoff promozione in A2. I biancazzurri oggi giocano alle 18 a Grosseto avendo già la certezza del primato nel ...