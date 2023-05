Hockey pista | Serie A1 | Trissino e Forte dei Marmi vanno sul 2-0 | finalissima vicinissima

(Di domenica 14 maggio 2023) Il fine settimana dei playoff scudetto dellaA1 diva ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose nelle gare -2 delle semifinali della stagione 2022-2023. Dopo aver vinto gara -1,deisi sono ripetute, rispettivamente in trasferta e in casa surclassando Lodi e Grosseto. Gli uomini di De Gerone hanno infatti inflitto un perentorio 1-4 al Lodi al Palacastellotti, ispirato dal duo Ambrosio-Gil, mentre i ragazzi di Bertolucci si sono addirittura imposti con lo score di 10-3, dopo un primo tempo tirato, chiuso sul 2-1, e una ripresa dilagante, con triplette finali di Pinto e Mendez. Ora siachesono sul 2-0 nel computo delle, entrambe vicinissime a staccare il pass ...

A1 - Forte dei Marmi si aggiudica anche gara - 2 della semifinale - scudetto e mette un solo ... Tiro di Cinquini da metà e Francesco Rossi riesce a deviarla in rete ritornando in vantaggio ...

Il fine settimana dei playoff scudetto della Serie A1 di hockey pista va ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose nelle gare -2 delle semifinali della stagione 2022-2023. Dopo aver vin ...