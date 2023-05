Highlights e gol Juventus-Cremonese 2-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 14 maggio 2023) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la trentacinquesima giornata di. All’Allianz Stadium partita che parte malissimo per i bianconeri in virtù del grave infortunio occorso a Pogba, tornato oggi titolare. Poi però nel secondo tempo la squadra di Allegri la sblocca grazie a Fagioli su assist di Chiesa, quindi nel finale il raddoppio di Bremer. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

