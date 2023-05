Highlights e gol Fiorentina-Udinese 2-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 14 maggio 2023) Glie le azioni salienti di2-0, match della trentacinquesima giornata di. Castrovilli sblocca il risultato in apertura dopo un palo colpito da Duncan. Poi anche Brekalo colpisce il legno, ma al 90? c’è Bonaventura a fissare il risultato sul definitivo 2-0. Un palo anche per l’con Vivaldo. Ecco i migliori momenti della partita. SportFace.

Video,della partita di Serie A La cronaca di Verona - Torino Il Verona ci prova subito con Tameze, il Torino risponde con due grosse chance per Vojvoda. I granata passano in ...Glie le azioni salienti di Everton - Manchester City 0 - 3, match della trentaseiesima giornata di Premier League 2022/2023. Man of the match è Ilkay Gundogan, autore di duee un assist. ...IL VIDEO DEIE DEGLIMONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio 7; Izzo 6 (38 st Antov sv), Marlon 6.5, Caldirola 6.5; Ciurria 6.5, Rovella 6 (31 st Sensi sv), Pessina 6.5 (38 st Machin), ...

Verona-Torino 0-1, gol e highlights: decide Vlasic. Hellas in zona retrocessione Sky Sport

Fiorentina - Udinese highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. Dopo i KO di Napoli e contro il Basilea, la Viola si rialza ...Leggi su Sky Sport l'articolo Verona-Torino 0-1, gol e highlights: decide Vlasic. Hellas in zona retrocessione ...