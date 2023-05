Highlights Arsenal-Brighton 0-3 | Premier League 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 14 maggio 2023) Ilcon glidi, sfida valevole per la trentaseiesima giornata di. I Gunners incappano in un’altra battuta d’arresto a causa dei gol di Enciso, Duvan ed Estupinan ormai solo la matematica li mantiene ancora in corsa per il titolo, che è ad un passo dal Manchester City di Guardiola. Ildi De Zerbi, invece, vede sempre più vicina un posto in Europa per il prossimo anno. SportFace.

Glie le azioni salienti di Everton - Manchester City 0 - 3, match della trentaseiesima ... Il City si avvicina al titolo, l'è a - 4....all'ottavo di andata di Europa League del 2018 perso dai rossoneri a San Siro contro l'per ...è seconda e in attesa del nuovo giudizio della Corte di Appello federale GUARDA TUTTI GLI......JUVENTUS SZCZESNY voto 6 DANILO voto 7 BONUCCI voto 6 Vai alla Fotogallery Quanto ... si tratta di una delle cifre più alte della manifestazione (solo Manchester United e, già ...

Arsenal - Brighton 0-3 highlights e gol: Enciso, Undav ed Estupinian ... Generation Sport

Arsenal's Premier League title hopes suffered what will surely be a fatal blow as Brighton came to the Emirates and delivered a brilliant performance en route to a sensational 3-0 victory.Mag 14, 2023 Arsenal, Arsenal brighton, Arsenal Brighton gol, Arsenal Brighton highlights, Arsenal Brighton highlights e gol, Brighton, Enciso gol Arsenal, Premier league, Undav gol Arsenal Arsenal – ...