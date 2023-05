Ha un colpo di sonno dopo il turno di lavoro e si schianta sulla Roma-Fiumicino | l’accusa | ‘Nessuno lo ha soccorso’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 maggio 2023) Ha perso il controllo della sua auto, che ha sbandato pericolosamente sull’autostrada A91, per poi girare su sé stessa per diverse volte e infine ribaltarsi distruggendosi. L’incidente stradale è avvenuto questa notte, tra sabato 13 e domenica 14 maggio, intorno alle ore 4 del mattino, all’altezza dello svincolo per Magliana, in direzione. A bordo della vettura si trovava un giovane che stava tornando casa, per raggiungere il suo bimbo di 4 anniuna lunga giornata di. A raccontare l’accaduto Tamara, madre del bambino. “Ha avuto undia causa della stanchezza dal“. La giovane è disperata e sconcertata per il fatto che l’uomo, subitol’incidente, non sia stato soccorso da nessuno, ...