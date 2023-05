Guerra | Ursula von der Leyen | Al fianco del popolo ucraino fino all’impossibile

(Di domenica 14 maggio 2023) “Con il premio di oggi, inviamo un messaggio chiaro: siamo aldel presidente Volodymyr Zelensky. Siamo con il. Siamo al lorofinché, insieme, non raggiungeremo l’impossibile”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,von der, intervenendo ad Aquisgrana. “Siamo fermamente al loro. Non parlo solo delle decine di miliardi di euro di sostegno, delle sanzioni a tappeto, o delle armi che abbiamo promesso e consegnato. Mi riferisco anche di accompagnare l’Ucraina nel suo cammino verso l’Unione. L’Ucraina si batte per i nostri valori”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

