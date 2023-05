Groningen-Ajax interrotta | tifosi invadono il campo e lanciano oggetti | tutti gli aggiornamenti VIDEO

(Di domenica 14 maggio 2023) Succede di tutto allo Stadio Euroborg, nel match tra FC. Il match è stato interrotto a causa dilanciati in, fumogeni eche hanno fanno invasione di. Nelsi nota chiaramente come un supporter è stato bloccato sul rettangolo di gioco, mentre correva tenendo esposto uno striscione. SportFace.

Groningen-Ajax (domenica 14 maggio 2023 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Al na een paar minuten was het klaar. De wedstrijd FC Groningen - Ajax is stilgelegd nadat er rookbommen op het veld zijn gegooid en ook fans het veld op kwamen. Het gaat om supporters van FC Groninge ...De wedstrijd FC Groningen-Ajax is tijdelijk gestaakt. Bij de eerste corner van Ajax, die door ex-FC Groningen-speler Dusan Tadic zou worden getrapt, werd er vuurwerk op het veld gegooid en betrad een ...