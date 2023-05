Groningen-Ajax interrotta e poi sospesa | tifosi invadono il campo e lanciano oggetti | tutti gli aggiornamenti VIDEO

(Di domenica 14 maggio 2023) Succede di tutto allo Stadio Euroborg, nel match tra FC. Il match è stato interrotto a causa dilanciati in, fumogeni eche hanno fanno invasione di. Nelsi nota chiaramente come un supporter è stato bloccato sul rettangolo di gioco, mentre correva tenendo esposto uno striscione. La partita è stata definitivamente: si attendono le decisioni della Federcalcio olandese che potrebbe anche dare lo 0-3 a tavolino. SportFace.

FOOTBALL 13.30 Anversa - Bruges (Campionato belga) - ELEVEN SPORTS 13.35 Zhejiang - Shanghai Port (Chinese Super League) - ONEFOOTBALL 14.00 Celta - Valencia (Liga) - DAZN 14.30(...- sc Heerenveen 2 - 3 20:00 SC Cambuur - FC Utrecht 0 - 3 21:00- AZ 0 - 0 CALCIO - SERIE B 14:...30 Excelsior - Feyenoord 0 - 2 14:30 Go Ahead Eagles - FC1 - 1 16:45 Fortuna Sittard - ...

Groningen-Ajax (domenica 14 maggio 2023 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax heeft niet lang geduurd. In totaal was er nog geen tien minuten gespeeld toen er tweemaal vuurwerk op het veld werd gegooid en de wedstrijd definitief gestaakt ...Het lijkt wel alsof er dit weekend meer niét dan wel wordt gevoetbald in Nederland. Na meerdere incidenten met bekertjes bier zorgde Groningen - Ajax voor een nieuw dieptepunt. Woeste fans van de thui ...