Gratteri | “Mafie oggi pubblicizzano il proprio potere sui social Bisogna assumere hacker e investire in tecnologia per contrastarle”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) “Mentre la politica discute di utilità o meno delle intercettazioni, lesono sempre più presenti neima soprattutto sono in grado di pagare deglie di crearsi nuovi sistemi di comunicazione simili a Whatsapp e a Telegram. Noi ad ora non siamo riusciti a bucare nessuno dei loro sistemi comunicativi.finirla di arruolare solo il maresciallo o il poliziotto o il carabiniere nei servizi segreti. Dobbiamoingegneri informatici e, altrimenti non riusciremo mai a essere competitivi con le altre migliori polizie del mondo”. Sono le parole del procuratore della Repubblica Nicola, intervenuto in un convegno alla sala stampa della Camera dei deputati, dove è stato presentato il rapporto “Lenell’era ...