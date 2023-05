Grande Fratello Vip | Nikita Pelizon | A Luca Onestini ho mandato un messaggio | mai avuto una risposta

(Di domenica 14 maggio 2023) La vincitrice della settima edizione del Gf Vip,, ha parlato di, con il quale i rapporti sono congelati e di quello invece ritrovato nei confronti del suo ex fidanzato, Matteo Diamante.

La prime persone che vorrei riabbracciare sono mia mamma, mioe il mio fidanzato', ha ... Poi ha aggiunto: 'Io ero molto legata alla mia nonna e lei è per me unesempio perché era ......pensi di Rune che ha detto che si sarebbe confrontato con te concuriosità vista la... Poi con uncome Simone gli obiettivi sono sempre alti e vogliamo andare avanti. Spero di ...Morte Monica Sirianni, spunta l'ipotesi di avvelenamento Emergono nuove ipotesi sulla morte di Monica Sirianni . L'ex concorrente del, deceduta lo scorso 5 maggio per un malore improvviso mentre era al bar con amici, potrebbe essere stata avvelenata. La trentasettenne è stata già sottoposta all'autopsia, di cui ora ...

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la sorpresa per la piccola Celine dal fratellino ComingSoon.it

La vincitrice della settima edizione del Gf Vip, Nikita Pelizon, ha parlato di Luca Onestini, con il quale i rapporti sono congelati e di quello invece ritrovato nei confronti del suo ex fidanzato, Ma ...Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati a far sognare i loro fan. I due, che si sono riavvicinati all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, la stessa in cui si erano innamorati nel 2017, hann ...