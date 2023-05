GP Francia | MotoGP | capolavoro di Bezzecchi su Martin e Zarco

(Di domenica 14 maggio 2023) E’ stata sicuramente una gara che ha tenuto gli spettatori incollati fino all’ultimo giro quella del GP didi. A Le Mans però il migliore è stato Marco, autore di un veroe capace di mettere in fila dietro di sé Jorgee Marc Marquez. I due hanno messo in scena un duello spettacolare di sorpassi e controsorpassi, ma poi a due giri dalla fine il pilota della Honda è caduto. Terza piazza quindi per, che ha saputo sapientemente costruirsi la sua legittimità in questa gara e ha sfruttato le occasioni. D’altro canto, c’è stata anche una sorta di ecatombe per sfortunati eventi. Al quinto giro un contatto tra Bagnaia e Vinales ha causato la caduta di entrambi e anche con qualche scintilla, che poi si è calmata successivamente. Poi ha rischiato ...

