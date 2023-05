Gp Francia | Bezzecchi | “Vittoria fantastica | finalmente mi posso tagliare i baffi”

(Di domenica 14 maggio 2023) Marcodella Ducati Mooney VR 46, ha parlato al termine del GP didi Le Mans, in cui si è classificato primo. “miperché non mi piacciono…E’ stata una gara, ho cercato il ritmo, mi sentivo benissimo in moto. Lala dedico ai ragazzi della scuderia ed ai miei fan” SportFace.

A Le Mans lite Bagnaia - Vinales. Arbolino trionfa in Moto2 LE MANS () - Marco, con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, ha vinto il GP diclasse MotoGP disputato a Le Mans con il tempo di 41'37"970. Secondo ha chiuso lo spagnolo Jorge ...AGI - Marco, con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, ha vinto il GP diclasse MotoGP disputato a Le Mans con il tempo di 41'37'970. Secondo ha chiuso lo spagnolo Jorge Martin (a 4'256) ...A Le Mans va a Marcoil GP didella MotoGP . Sul podio Jorge Martin e Johann Zarco. Caduta per Pecco Bagnaia dopo un contatto con Maverick Vinales , stessa sorte per Alex Marquez e Luca Marini . Nel ...

MotoGP Francia: capolavoro Bezzecchi, cadono tutti i big Virgilio Sport

In Francia vince super Bez, podio anche Martin e Zarco. Il pilota italiano a -1 punto in classifica dal connazionale e leader della classifica Bagnaia. Pecco però è costretto al ritiro dopo la bagarre ...In classifica mondiale Bagnaia resta leader con un punto di vantaggio su Bezzecchi Il pilota del team Mooney VR46 ha dominato la corsa, caduti Bagnaia e Marquez. Marco Bezzecchi ha vinto il Gp di Fran ...