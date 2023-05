Golf | DP World Tour | Simon Forsström firma l’impresa Vittoria wire-to-wire al Soudal Open per il primo sigillo in carriera

...i filmati di un anzianissimo monaco thailandese con indosso una tunica arancione o con un... Se fosse confermata l'incredibile età, il GuinnessRecords ha già fatto sapere che si tratterebbe ...... e 13 esibizioni sportive delle organizzazioni partner " dal dodgeball al, dal Football ... Un'ondata di sport che sarà capace, per la natura stessa deiSports Games, di includere le persone ...... e 13 esibizioni sportive delle organizzazioni partner - dal dodgeball al, dal Football ... Un'ondata di sport che sarà capace, per la natura stessa deiSports Games, di includere le persone ...

Stenson lascia il DP World Tour, "scelta obbligata" - News Agenzia ANSA

McIlroy skipped a designated PGA Tour event after he missed the cut at the Masters and Curtis Strange has backed his decision.Richie Ramsay was left feeling “very frustrated” despite recording his best finish of the season by far on the DP World Tour as Swede Simon Forsström landed a maiden win in the Soudal Open in Belgium.