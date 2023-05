«Gli stupri per noi erano un hobby settimanale» | Izzo e il racconto della setta della Rosa Rossa

Ammirevole esempio di spirito di sacrificio e di amor patrio."organizzatori hanno illustrato ... che da anni raccoglie documenti e testimonianze suglicompiuti dai coloniali francesi in ...investigatori coordinati dalla procura internazionale "hanno incontrato testimoni che hanno ... tra cui torture,e riduzione in schiavitù". Nel suo intervento davanti al Consiglio di ...abusi sulle donne in Italia. Secondo i dati raccolti dall'Istat, il 32% di tutte le italiane, ... Altro dato importante da tenere a mente è che il 63% degliè commesso da un partner o da un ...

"Gli stupri Un hobby". Le rivelazioni choc di Izzo ilGiornale.it

Con quattro stupri e un femminicidio denunciati solo nell’ultima settimana ... reca con sé stereotipi e pregiudizi che non appartengono solo al cittadino". "Gli avvocati – ha aggiunto - per una ...Esce domani con RaiLibri "Io sono l'uomo nero", libro della giornalista Ilaria Amenta Si tratta di un personaggio il cui nome è balzato agli "onori" della cronaca per uno dei delitti più efferati che ...