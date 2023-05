Gli onori militari per Zelensky a Berlino

AGI/Vista - Zelensky accolto daglimilitari a Berlino per l'incontro con il cancelliere tedesco Scholz. Ecco le immagini. / Telegram Zelensky2023 - 05 - 14 10:06:23 Zelensky in cancelleria a Berlino, accolto conmilitari Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in cancelleria a Berlino, dove viene accolto con...Il presidente ucraino viene accolto e ricevuto conmilitari anche dal cancelliere tedesco Olaf Scholz alla Cancelleria per la sua prima visita in Germania. 14 maggio 2023

AGI/Vista - Zelensky accolto dagli onori militari a Berlino per l'incontro con il cancelliere tedesco Scholz. Ecco le immagini. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...Zelensky, che ha precedentemente incontrato il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, è stato accolto con gli onori militari. Oltre a Scholz, il comitato comprende il ministro della Difesa Boris ...