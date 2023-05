Gli Alpini? Hanno un posto speciale nel mio amore | La Russa vuota il sacco

(Di domenica 14 maggio 2023) "Non è una novità, il mio cuore batte con quello degli uomini e delle donne con le stellette e gliunin questoper le forze armate", le parole di Laad Udine per il raduno degli.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Udine, 14 maggio 2023 "Non è una novità, il mio cuore batte con quello degli uomini e delle donne con le stellette ehanno un posto speciale in questo amore per le forze armate", le parole di La Russa ad Udine per il raduno degliVede una penna degli, il pettosi gonfia e parte il riflesso condizionato: "Mini - naja volontaria di 40 giorni!". Il presidente del Senato Ignazio La Russa , instancabile 'ministro ombra della Difesa' che alla ...Nessun Iframes UDINE - 14 - 05 - 2023 - - Tantissimidel Vco hanno partecipato al 94° raduno nazionale delle penne nere tenutosi questa settimana a Udine. Domenica è stato l' ultimo giorno di celebrazioni, con la lunga sfilata per le vie ...

Meloni a Udine con gli alpini: "Dopo la mamma...", stoccata a chi li attacca Il Tempo

Lo ha dichiarato, al termine della sfilata della 94^ Adunata Nazionale degli Alpini a Udine, il presidente della Provincia e sindaco di Mondovì Luca Robaldo. “Ho voluto essere a Udine, - spiega - con ...UDINE- 14-05-2023-- Tantissimi Alpini del Vco hanno partecipato al 94° raduno nazionale delle penne nere tenutosi questa settimana a Udine. Domenica è stato l’ ultimo giorno di celebrazioni, con la ...