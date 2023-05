Giustizia | Dori Avs | ' ministero ammette errore su gratuito patrocinio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Abbiamo ottenuto un grande risultato. Dopo il mio question time in commissione a marzo che smosse le acque, apprendiamo stamattina con viva soddisfazione che ildi fattol'nel calcolo dei limiti di reddito per l'ammissione ala spese dello Stato e annuncia l'adeguamento al biennio 2020/22, anzichè al biennio precedente come invece mi aveva risposto il". Lo dice il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissionedella Camera Devis. "Una vittoria sia del nostro gruppo parlamentare sia di tutta l'avvocatura, che ha supportato la mia battaglia, in particolare Movimento forense. Avevo da subito iniziato a sollecitare il Governo affinché rivedesse la sua ...