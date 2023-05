Giuntoli attende un colloquio con De Laurentiis | la volontà del presidente è un mistero CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 maggio 2023) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, continua ad essere in attesa di uncon ilAurelio Dein merito al suo futuro. Il diesse è legato da un altro anno di contratto con il club partenopeo ma vorrebbe lasciare l’azzurro per spostarsi a Torino, nella Juventus. Non può farlo, ovviamente, senza prima aver trovato un modo per rescindere il vincolo che lo tiene ancora legato al Napoli.ha già dato l’adesione all’offerta che gli ha avanzato il club bianconero, ma deve prima raggiungere un accordo con De. Il Corriere dello Sport scrive non solo che il direttore sportivo del Napoli ancora non ha incontrato il patron per parlarne, ma anche che ladelin merito alla gestione ...