Giro d' Italia Remco Evenepoel | più umano più vero

(Di domenica 14 maggio 2023) Da Scandiano ild’2023 doveva partire condavanti e tutti gli altri dietro e di parecchio. La cronometro di Cesena doveva segnare l'avvio della salita definitiva al trono del campione del mondo e il momento per gli altri di fare i conti coi distacchi, la necessità di iniziare a indagare luoghi e occasioni da poter sfruttare per cercare di organizzare la rivolta. A Cesenaha vinto la seconda cronometro deld’, ha indossato di nuovo la maglia rosa, ma a distaccarlo dagli altri ci sono meno secondi di quanto il belga e gli avversari avrebbero pensato. Perchéa cronometro va che è una meraviglia e anche oggi lo ha fatto vedere. Eppure, al contrario della prima tappa, si è ...

Ai microfoni Rai, Evenepoel ha commentato così la sua vittoria nella nona tappa deld': "Non è stata la cronometro migliore per me, speravo di guadagnare più tempo, ma in ogni caso dobbiamo essere felici. È stata una bella vittoria, seconda cronometro su due disputate.

È successo qualcosa di inaspettato al Giro d'Italia 2023 nella cronometro di 35 chilometri che portava a Cesena e chiudeva la prima parte della Corsa Rosa. E no, non stiamo parlando della vittoria di ...La Romagna regala la crono che non ti aspetti e tutte le previsioni della vigilia sono andate in fumo: Remco Evenepoel riconquista la maglia rosa, e fin qui… Leggi ...