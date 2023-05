Giro d' Italia | colpo doppio di Evenepoel | cronometro e maglia rosa

Appena muovono il pallone da centrocampo i campioni d'vanno a un passo da gol, con l'...e dopo una respinta così così di Gollini su tiro di Dany Mota supera Juan Jesus e con un sinistro a...Il belga Remc o Evenepoel ha vinto la nona tappa deld', la cronometro di 35 chilometri con arrivo a Cesen a, e ha riconquistato la maglia rosa che aveva già vestito nei primi giorni di corsa. Un pronostico rispettato nella forma ma non nei ...Più inche in Europa dove ha comunque alzato la Champions ad Atene. Il record Il racconto ... Entrai negli spogliatoi e dissi: 'Vi rendete conto che vi stanno prendendo in. Andate in campo ...

GIRO D'ITALIA. CRONO E MAGLIA PER EVENEPOEL, MA GLI INEOS ADESSO FANNO PAURA TUTTOBICIWEB.it

Straordinaria manifestazione d’affetto dei tifosi durante la crono della 9a tappa al Giro d’Italia che è passata davanti a casa Pantani: ...Cesena, 14 mag. – (Adnkronos) – Colpo doppio per Remco Evenepoel al Giro d’Italia. Il belga della Soudal Quick Step vince la nona tappa, una cronometro di 35 km con partenza da Savignano al Rubicone e ...