Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi Savignano sul Rubicone-Cesena | orari | percorso | favoriti Evenepoel farà il vuoto a cronometro?

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Si corre, domenica 14 maggio, la nonadel. La Corsa Rosa saluta le Marche con i suoi muri che hanno portato spettacolo nella frazione di ieri e si sposta in Emilia-Romagna per una giornata cruciale per i destini della classifica. La seconda delle tre prove apreviste in questa edizione darà infatti indicazioni importantissime per il continuo della corsa. LA DIRETTA LIVE DELLADELDALLE 13.15 LA STARTLIST E GLIDI PARTENZA DELLADI35 km da...