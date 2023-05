Giro d’Italia 2023 | Roberto Damiani | “Consonni e Cimolai saranno protagonisti Favorevole allo spostamento della corsa a giugno”

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Sarà una giornata davvero molto importante al. Oggi si corre la nona tappa, una delle più attese, visto che è in programma la cronometro di 35 km da Savignano sul Rubicone a Cesena. Su questo tappa si è espresso, DSCofidis, ai microfoni di In Bici: “Sarà una cronometro dove quelli che vogliono vincere ildovranno fare molta attenzione. Sarà molto difficile per le condizioni atmosferiche. Vedremo dei responsi già molto chiari, soprattutto dopo la tappa di ieri che ha già dato dei segnali e ha visto le prime schermaglie tra i big”. La Cofidis ha pochissime speranze di fare bene nella giornata di oggi, visto che non hanno specialisti nelle corse contro il tempo: “Per noi sarà una crono di passaggio, perchè obiettivamente non ...