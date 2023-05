Giro d’Italia 2023 | Rigoberto Uran si ritira | positività al Covid-19 prima del giorno di riposo

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023)ha deciso di lasciare il. Il ciclista colombiano non prenderà il via martedì 15 maggio da Scandiano dopo il primodidella Corsa Rosa. L’alfiere della EF Education Easypost ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di unaal-19, che gli ha provocato qualche sintomo influenzale. Il tampone è stato effettuato dopo la conclusione della cronometro odierna, che il sudamericano ha chiuso in 31ma posizione con un ritardo di 2’05” dal belga Remco Evenepoel.occupava il 22mo posto in classifica generale a 6’23” da Evenepoel e puntava a risalire la china sfruttando le montagne delle prossime settimane, il terreno sulla carta a lui più ...