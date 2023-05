Giro d’Italia 2023 | Remco Evenepoel | “Non è stata la mia migliore cronometro | sono partito troppo forte”

(Di domenica 14 maggio 2023) Vincere, senza essere felici, è una situazione rarissima. È accaduto oggi a: il belga, infatti, è riuscito ad imporsi nella nona tappa del, lacon arrivo a Cesena, è andato a vestire la Maglia Rosa, senza però poter esultare, visto che il suo margine sui rivali è molto limitato. Un mix tra gioia e delusione ai microfoni Rai: “Non èlaper me, speravo di guadagnare più tempo, ma in ogni caso dobbiamo essere felici. Èuna bella vittoria, secondasu due disputate.felice nonostante non siala”....

CESENA - Il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick - Step) ha vinto la nona tappa del, una cronometro di 35 chilometri tra Savignano sul Rubicone a Cesena. Con il tempo di 41'24', Evenepoel - che ha battuto solo un secondo il britannico Geraint Thomas (41'25') e di due il ......6 - 2 Alla quarta partecipazione agli Internazionali BNL,... Emil ha avuto un sussulto'orgoglio nella fase iniziale del ...non ha voluto perdere ulteriore tempo chiudendo la pratica nel...Sarà unsensazionale e sorprendente, la scoperta di come lo ... Anche in queste puntate, ine all'estero, Barbieri tornerà ... che non si tira mai indietro su nulla, appoggiò la sua idea;'...