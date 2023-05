Giro d’Italia 2023 | pagelle di oggi | Evenepoel ha vinto…ma ha perso! Caruso salva un’Italia che non c’è

(Di domenica 14 maggio 2023)DIRemco, 7: voto troppo basso per un vincitore di tappa, che peraltro ha ritrovato la maglia rosa? No, perché il belga si aspettava di ‘ammazzare’ la classifica, rifilando distacchi abissali agli avversari, per poi gestire il vantaggio sulle Alpi. Invece i suoi progetti sono andati in frantumi, perché ha inflitto appena 1? a Thomas e 2? al sorprendente Geoghegan Hart. Tutto sommato anche i 17? rifilati a Roglic sono nulla. Approccerà le Alpi con meno di un minuto rispetto ai tre avversari citati e, sulla carta, il campione del mondo fatica sulle pendenze più importanti. Viene la sensazione che, dopo, non sia più il grande favorito di questo, peraltro avendo a disposizione ...

... poi ho avuto possibilità di allenare in Serieper capire se ... Mi sono rimesso poi in gioco inper l', alternando ...È di nuovo in maglia rosa (oggi parecchio maltrattata dalla regia, non si fa così) Da Scandiano il2023 doveva partire con Remco Evenepoel davanti e tutti gli altri dietro e di ...Ai microfoni Rai, Evenepoel ha commentato così la sua vittoria nella nona tappa del: "Non è stata la cronometro migliore per me, speravo di guadagnare più tempo, ma in ogni caso dobbiamo essere felici. È stata una bella vittoria, seconda cronometro su due disputate. ...