Giro d’Italia 2023 | Evenepoel vince la crono e torna maglia rosa

(Di domenica 14 maggio 2023) Il belga si aggiudica la nona tappa Colpo doppio per Remcoal. Il belga della Soudal Quick Stepla nona tappa, unametro di 35 km con partenza da Savignano al Rubicone e arrivo a Cesena, ein. Distacchi risicati con i britannici della Ineos Geraint Thomas e Teo Geoghegan Hart, staccati rispettivamente di uno e due secondi. In classifica generaleguida con 45? su Thomas e 47? sullo sloveno della Jumbo-Visma Primoz Roglic. Domani la prima giornata di riposo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Colpo doppio per Remco Evenepoel al. Il belga della Soudal Quick Step vince la nona tappa, una cronometro di 35 km con partenza da Savignano al Rubicone e arrivo a Cesena, e torna in maglia rosa. Distacchi risicati con i ...CESENA " Colpo doppio di Remco Evenepoel nella nona tappa del2023, la Savignano sul Rubicone - Cesena, cronometro individuale di 35 chilometri. Il corridore belga della Soudal - Quick Step ha rispettato i pronostici aggiudicandosi la prova con il ..., Evenepoel vince la cronometro di Cesena per un secondo e riconquista la maglia rosa. Quattro big in un minuto. Ritirato Ganna per Covid. TAPPA DELTUTTA ROMAGNOLA Nona frazione ...