Giro d’Italia 2023 | dodicesima tappa Bra-Rivoli | data | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023) Giovedì 18 maggio va in scena ladel, 179 chilometri da Bra ache sulla carta potrebbero premiare la fuga del mattino visto il profilo dellaoppure vedere uno sprint a ranghi ridotti nel caso in cui le squadre riescano a tenere chiusa la corsa. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.: IL CALENDARIO COMPLETO I TELECRONISTI E I COMMENTATORI TV DEL, TV E– I corridori prenderanno il via alle ore 12:45 dal chilometro zero dopo il trasferimento, mentre l’arrivo aè stato programmato tra le 17:00 e le 17:29 in ...