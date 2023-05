Giro d’Italia 2023 | classifica più aperta che mai! Evenepoel non fa il vuoto | si deciderà tutto in salita

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) È successo qualcosa di inaspettato alnella cronometro di 35 chilometri che portava a Cesena e chiudeva la prima parte della Corsa Rosa. E no, non stiamo parlando della vittoria di Remco: quella era scontata e gli è valsa, oltre al secondo successo parziale, anche la riconquista del simbolo del primato. Il belga però non ha dominato come tutti si aspettavano, come aveva fatto nella prova contro il tempo d’apertura in Abruzzo e, dunque, pur avendo vinto, è lo sconfitto di giornata. Ora si fa dura per lui: ieri non è apparso al top ine, con un vantaggio davvero così minimo, dovrà riuscire a fare la differenza in montagna sui rivali. I veri vincitori odierni sono Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart: una Ineos Grenadiers che fa davvero paura con la coppia britannica ad ...