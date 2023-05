Giorgia Meloni in ospedale da Silvio Berlusconi | ' È di ottimo umore'

MILANO. La premier" al ritorno dall'adunata degli Alpini in programma a Udine " ha raggiunto l'ospedale San Raffaele di Milano per far visita al leader di Forza Italia ed ex premier Silvio Berlusconi ...Prima di arrivare a Udine per il raduno degli alpini,sarebbe passata per Milano dove ha fatto visita a Silvio Berlusconi . Per la premier è la prima volta al San Raffaele da quando il leader di Forza Italia è stato ricoverato lo scorso 5 ...Il Presidente del Consiglio,, sta assistendo, questa mattina, alla sfilata degli Alpini, a Udine. 'La cosa importante che questa nazione ha la consapevolezza di se stessa, del suo ...

Giorgia Meloni alla festa degli alpini: "Oggi è la festa della mamma, ma abbiamo anche un'altra mamma che è la patria" TGCOM

(Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata all’ospedale San Raffaele di Milano dove ha incontrato per oltre un’ora il senatore e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ...Il presidente del Consiglio ha parlato a lungo con il leader di Forza Italia: "E' di ottimo umore e lavora incessantemente" ...