Giorgia Meloni a Udine con gli Alpini

Leggi su udine20

(Di domenica 14 maggio 2023)per celebrare la 94esima Adunata Nazionale degli, che quest’anno coincide con il giorno della festa della mamma, per ricordare che c’è una madre che le racchiude tutte: la Patria. Una giornata di festa dove ho potuto respirare la storia, le tradizioni e quell’amor di Patria che accompagnano le “Penne Nere” da 151 anni. Un momento di forte orgoglio nazionale, segnato dalla memoria verso coloro che hanno sacrificato la vita per salvare quella altrui e dalla riconoscenza verso chi ogni giorno, con spirito di generosità e altruismo, è al fianco della comunità. Grazie per il cappello donato dal Presidente dell’Associazione Nazionale, Sebastiano Favero, e dal Comandante delle Truppe Alpine Gen. Ignazio Gamba e auguri a tutti gliper questo ...