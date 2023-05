Giorgi-Muchova | Internazionali BNL d’Italia | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 maggio 2023) Questa mattina alle 11, sul campo principale, Camilaaffronta Karolinanella sfida valida per i sedicesimi di finale degliBNL. La tennista di Macerata ha iniziato alla grande questo torneo ed è pronta a ritagliarsi ulteriore spazio per spingersi in fondo davanti ad un pubblico pronto a spingerla. Ecco dunque lee dove vedere intelevisiva il match, lesulla sfida (Photo credit: Camila)Si prospetta con certezza un match piuttosto equilibrato, anche se la ceca potrebbe pagare dazio per il lungo incontro di venerdì disputato contro Martina Trevisan. Karolina...