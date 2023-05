Gianluca Rocchi | ' Dispiace per le parole di Mourinho su Chiffi | non sono stato ascoltato'

(Di domenica 14 maggio 2023) Queste le dichiarazioni del designatore arbitrale della Serie A, intervenuto durante la 'Milano Football Week' organizzata dalla Gazzetta dello Sport. 'Per me la giornata perfetta è ...

Queste le dichiarazioni del designatore arbitrale della Serie A, intervenuto durante la 'Milano Football Week' organizzata dalla Gazzetta dello Sport. 'Per me la giornata perfetta è ...Alla Milano Football Week anche il designatore arbitrale della Serie A e B. L'intervista di Chiara ...Lo ha detto il designatore arbitrale della Serie A, intervenuto durante la "Milano Football Week" organizzata dalla Gazzetta dello Sport. "Per me la giornata perfetta è quando non ...

Rocchi: “Razzismo, Lukaku e Vlahovic casi differenti. Il belga non provocò, Massa…” fcinter1908

"Le parole di Mourinho su Chiffi Io sono rimasto dispiaciuto soprattutto perché ho chiesto collaborazione a tutti gli allenatori di non parlare possibilmente degli arbitri, che è un passaggio cultura ...l designatore di Serie A spiega: “Anche la categoria dei giornalisti dovrebbe aiutare: chi usa i social in maniera forte aggredendo gli arbitri di A, fa qualcosa che poi si ripercuote sulla periferia” ...