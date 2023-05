Gf Vip 7 | Nikita Pelizon | “Oriana Marzoli? Non siamo minimamente affini | lei non ha vinto perché…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 14 maggio 2023) Nei giorni scorsi, la vincitrice della settima edizione del Gf Vip, è intervenuta ai microfoni di Giada Di Miceli, nel corso della trasmissione Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio. La modella triestina, già nota al pubblico appassionato di reality show per aver partecipato a Ex on the Beach insieme a Matteo Diamante, ha parlato della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip e dei motivi per cui si è sempre mostrata con un carattere pacato: Quando vivo penso che voglio essere un esempio per me stessa, e poi penso anche che ho una responsabilità verso i miei nipoti principalmente. E quindi voglio cercare di essere il più possibile la versione migliore di me. Analizzo, vedo dove sbaglio e cerco di migliorarmi e la cosa di rispondere magari aggressivo o comunque più alto di tono, non la reputo una cosa che a me ...