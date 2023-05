Gens Samnites | lettera aperta al presidente Vigorito | “Ripartiamo insieme”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: 8 minutiRiceviamo e pubblichiamo ladellaad Oreste. “Caro Presidentissimo, come tutti sappiamo, il Benevento Calcio è retrocesso in Serie C. Nessuno poteva immaginare che un organico composto da calciatori con il quinto monte ingaggi del campionato cadetto potesse fare così male da retrocedere, ed addirittura come ultimo in classifica. Da uomo di grande onestà intellettuale, riconosciuta da tutto il mondo del calcio, Lei si è intestato la responsabilità di questo fallimento. E’ giusto che sia così. Anche noi dellapensiamo che sia così. Al supremo condottiero spetta il “trionfo” di avere raggiunto vette inimmaginabili per il calcio sannita, ed a lui spetta anche il peso di essere ritornati vicini ...