GdS – Sabatini | “Spalletti a Napoli sublime Io e Capello…”

(Di domenica 14 maggio 2023) 2023-05-14 10:40:55 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: Nel primo talk di questa terza giornata della Milano Football Week grande protagonista l’ex uomo mercato di Roma e Salernitana La terza e ultima giornata della Milano Football Week è stata aperta dal talk con Waltercome protagonista. Intervistato da Giancarlo Dotto, l’ex d.s. della Roma e della Salernitana ha parlato del suo libro “Il mio calcio fuorioso e solitario” davanti allo sguardo di Fabio Capello (“Una grande persona e un grandissimo allenatore. Abbiamo lavorato in Cina e non è stato facile, ma che cene abbiamo fatto…”, il giudizio di) e Mario Beretta. Ilha iniziato parlando di: “Il suo aè un capolavoro – ha detto – che lì non può ...

Petralia Soprana, sindaco e giunta coprono i costi della mensa scolastica Giornale di Sicilia

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Torna sabato prossimo, 13 maggio' Dona la spesa' l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 per raccogliere beni non deperibili da distribuire ...Verdetti (quasi) tutti da scrivere ma ad essere premiate sono state le squadre che non hanno cambiato. Primo grande successo da allenatori per Grosso e Gilardino, agli altri iridati del 2006 invece è ...