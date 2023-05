Gazzetta – Psg | c’è una nuova grana | Hakimi è stufo e si è messo sul mercato tra la voglia di Real e l’amore per l’Inter… | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 14 maggio 2023) 2023-05-14 09:46:19Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Il 2022/23 di Achrafha conosciuto tante sfumature. Dalla gioia della cavalcata col Marocco ai Mondiali in Qatar alla polvere dell’indagine in cui è stato coinvolto per violenza sessuale ai danni di una ragazza a Parigi. Chiaro che il suo rendimento in campo sia stato condizionato dalle vicende esterne. Il treno visto a Dortmund e Milano, sponda Inter, insomma si è fermato troppe volte e per tante partite è stato parcheggiato in stazione. Il caos poi del Psg non ha aiutato: la squadra di Galtier è uscita in malo modo dalla Champions e persino in Ligue 1 sta stentando, tanto da non aver ancorale mani sul titolo. ARIA– Un imbuto in cui il marocchino si è ritrovato e che sta impattando sulla sua vita ...